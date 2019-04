Clima: il 19 Aprile il primo sciopero nazionale vegan

Primo sciopero nazionale di carne, pesce, latte, uova e derivati, per il clima: si svolgerà venerdì 19 aprile, in occasione della visita in Italia di Greta Thunberg, anche lei vegana, e della manifestazione di #Fridaysforfuture in programma in piazza del Popolo a Roma. Lo sciopero vegano è indetto dalla Lav e da www.cambiamenu.it per invitare i cittadini ad agire subito, in considerazione dell’impatto che la zootecnia ha sul clima. L’invito, rivolto a tutti gli italiani, è di ‘scioperare’ per un giorno astenendosi dal consumare carne, pesce, uova e derivati dal latte.

La Lav, tra le organizzazioni aderenti a #Fridaysforfuture, lancia un appello a governo e parlamento affinché vengano attuate le seguenti azioni: stop ai sussidi pubblici alla zootecnia; misure di forte vantaggio fiscale per le proteine vegetali rispetto a quelle animali; policy per gli appalti della ristorazione in favore di alimenti di origine vegetale; includere le emissioni del settore zootecnico nei target di riduzione di emissioni di gas serra.