Clima: in 30 anni prodotta la concentrazione di CO2 più elevata del secolo

Negli ultimi 30 anni abbiamo prodotto la concentrazione di CO2 più elevata del secolo, una situazione che genera danni che sono costati, solo nel 2018 circa 190 miliardi di dollari, una cifra che, solo per l’Italia, si aggira tra i 6 e i 7 miliardi l’anno. Sono stime riportate da Carlo Carraro, presidente della European Association of Environmental and Resource Economists e docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in occasione del convegno di oggi in Senato a cui ha partecipato Greta Thunberg.

Quanto costa affrontare la situazione? “La scienza mette a disposizione tecnologia innovativa a costi sostenibili” continua Carraro spiegando che non possiamo più dire che le soluzioni costano troppo: le stime ci dicono che basterebbe spostare i sussidi alle fonti fossili verso le rinnovabili per avviarci concretamente sulla giusta strada. “Hanno ragione i giovani quando ci dicono di fare in fretta – conclude Carraro – dobbiamo iniziare ora a limitare la CO2, altrimenti non saremo credibili”.