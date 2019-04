Clima: salta l’incontro di Greta Thunberg con il Ministro Costa

Salta l’incontro tra Greta Thunberg e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L’attivista svedese avrebbe dovuto incontrare il ministro privatamente prima del suo intervento dal palco di piazza del Popolo a Roma.

Al ministro è stato proposto di venire in piazza per incontrare Greta, ma Costa già nei giorni scorsi aveva escluso questa possibilità per non mettere il “cappello” alla manifestazione: “questa deve essere una piazza di giovani senza colori”. L’incontro magari ci sarà una prossima volta.