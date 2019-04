Dall’edizione 2019 di “Noi Italia” dell’Istat è emerso che tra il 1990 e il 2016 l’Italia ha ridotto le emissioni dei gas serra del 17,5%. L’Istat ricorda anche che nel secondo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto (2013-2020), l’obiettivo fissato per i Paesi Ue è di diminuire del 20% le emissioni collettive rispetto ai livelli del 1990. In media – spiega Istat in una nota – i 28 Paesi lo hanno già raggiunto: le emissioni di gas serra complessive sono scese del 24% tra il 2016 e l’anno base.