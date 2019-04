Nuove iniziative presentate all’UE per aumentare le tasse sui carburanti e ridurre l’inquinamento

Due iniziative dei cittadini a favore del Clima sono state accettate dalla Commissione europea che le ha iscritte nel registro dell’UE.

La prima ha lo scopo di introdurre un “prezzo in costante aumento sui combustibili fossili” che ridurrebbe l’inquinamento e “sarebbe restituito equamente ogni mese ai cittadini come un dividendo“. La seconda petizione chiede ai paesi membri di introdurre una tassa sul carburante degli aerei.

Le raccolte firme on-line cominceranno rispettivamente il 6 maggio e il 10 dello stesso mese. Gli organizzatori di ciascuna iniziativa avranno un anno di tempo per presentare almeno un milione di firme da almeno un quarto dei paesi europei. Se ciascuna petizione raggiungerà questi risultati la Commissione europea dovrà prenderle in considerazione, accogliendole o rifiutandole con un parere motivato.