Clima, Taverna: “Condivido l’appello di Greta, serve un cambio rotta”

“Oggi in Senato abbiamo ascoltato le parole di Greta Thunberg: ‘Senza cambiamento sarà la fine della civiltà umana’. Non posso che condividere il suo appello e chiunque veda nella protezione dell’ambiente l’unica strada per il nostro futuro. La gravita’ della situazione è rappresentata anche dal declino degli insetti, un vero e proprio campanello di allarme per l’umanità e per il pianeta. Per questo ho presentato un disegno di legge, che mi auguro possa essere sentitamente condiviso da tutti”.

Così, in un post su Facebook, la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, vicepresidente del Senato. Il ddl, spiega, “prevede un serio intervento del Governo per tutelare la diversita’ biologica a livello nazionale e, in particolare, contrastare la pericolosa tendenza di declino degli insetti. Bisogna muoversi velocemente, prevedere la riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti. Promuovere habitat per gli insetti nel contesto della diversita’ strutturale all’interno del paesaggio agricolo. Gli insetti sono importantissimi, sono la cartina di tornasole della salute nel nostro pianeta. E questa salute oggi è a rischio”.