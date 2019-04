Clima, Wall Street scopre l’allarme: ecco la mappa su dove investire

Evitare di investire in proprieta’ immobiliari in Arizona e Texas a causa dei cambiamenti climatici, meglio dirottare i fondi nel Maine e in New Hampshire. E’ l’indicazione che arriva da Wall Street, dove cominciano a preoccuparsi degli effetti dell’innalzamento della temperatura globale. Dopo due anni di incendi selvaggi, uragani e inondazioni costati 11 mila vittime nel 2018 e 155 miliardi di dollari di danni (secondo la Sigma, societa’ che si occupa di rischio ambientale e ricadute economiche) i grandi investitori cominciano a chiedere consigli agli scienziati nell’individuare, in anticipo, le aree da evitare per i futuri investimenti.

Il risultato e’ una serie di studi su tutto il territorio americano che catalogano le proprieta’ immobiliari tenendo conto della loro esposizione alle calamita’ climatiche: una mappa che aiutera’ i gruppi finanziari a non investire in immobili o in emissioni di titoli legati a situazioni troppo a rischio. La societa’ di investimenti BlackRock, in collaborazione con il gruppo Rhodium, societa’ di ricerca che analizza le tendenze politiche ed economiche globali, ha elaborato un piano molto accurato in cui classifica gli investimenti in obbligazioni emesse dai Comuni americani, le azioni delle compagnie elettriche e le proprieta’ commerciali in base al rischio ambientale. Studi simili sono stati realizzati dalla finanziaria Wellington Management, da CalPers, una societa’ californiana che gestisce previdenza per i dipendenti statali, e dal Woods Hole Research Center, societa’ di ricerca del Massachusetts.

Le previsioni sull’impatto che il mutamento del Clima avra’ sull’economia sono ancora incerte, ma questi studi servono a orientare gli investimenti preservando i patrimoni esistenti e cercando di beneficiare della situazione di incertezza. Anche secondo Wall Street, dopo l’allarme lanciato dall’Onu e reso virale tra i giovani da Greta Thunberg, il pianeta sta andando verso un inesorabile rialzo delle temperature, che tradotto in dati economici significa ridotta produttivita’ dei lavori all’aperto, aumento dei tassi di mortalita’ e delle spese in impianti di condizionamento dell’aria, diminuzione dei raccolti. Il valore immobiliare in Arizona e il Texas rischia un crollo drammatico, mentre salgono le quotazioni di aree piu’ temperate come nord Dakota, il nord del Minnesota, Maine e New Hampshire.