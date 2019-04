A seguito dell’ennesimo blocco dei maggiori social network: Facebook, Instagram e Whatsapp il Codacons scrive al gruppo e chiede chiarimenti sulle cause del disservizio che ieri ha investito per ore anche l’Italia.

“I cittadini che utilizzano tali servizi hanno diritto di conoscere le reali cause che ieri hanno determinato il blocco dei sistemi – spiega il Codacons – pertanto abbiamo deciso di scrivere oggi a Facebook affinché relazioni in modo dettagliato ai propri utenti circa le cause del black out, anche allo scopo di evitare azioni di rivalsa da parte di chi, a seguito dei disservizi di ieri, ha subito danni specie in ambito lavorativo, considerato che oramai i social network sono divenuti strumento per intrattenere rapporti professionali“.