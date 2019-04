Colesterolo cattivo (LDL): pericoloso anche se basso

Secondo una ricerca pubblicata su “Neurology“, condotta da Pamela Rist del Brigham and Women’s Hospital di Boston, il colesterolo cattivo (LDL), anche se a livelli bassi, nuocerebbe alla salute, almeno nelle donne, poiché potrebbe raddoppiare il loro rischio di ictus emorragico (2,2 volte).

Lo studio ha coinvolto quasi 28mila donne over45, sotto osservazione per 19 anni.

E’ stato anche scoperto che avere i trigliceridi troppo bassi aumenta il rischio di ictus emorragico nelle donne, anche in questo caso raddoppiandolo rispetto a chi ha i trigliceridi molto alti.

Oggi le linee guida suggeriscono di tenere il colesterolo cattivo nel sangue sotto il valore “100” (milligrammi per decilitri di sangue) per non incorrere nel rischio cardiovascolare: ebbene lo studio ha rilevato che, per le donne, anche averlo troppo basso, 70 o meno, è altrettanto pericoloso.