Consumare frutta e verdura ogni giorno è consigliato da tutti i nutrizionisti, ma ogni frutta e ogni verdura ha delle proprie caratteristiche particolari che la rendono utile e benefica per il nostro organismo. La banana e l’avocado, per esempio, sono due frutti dalle più svariate virtù. Mangiarli ogni giorno, soprattutto abbinati, apporta numerosi effetti positivi al nostro stato di salute.

Le banane sono una preziosa fonte di antiossidanti, vitamine B6, C, B9 e oligoelementi tra cui magnesio e potassio, e sono in grado di fare da scudo per numerose malattie, come il cancro renale. Aiuta inoltre a eliminare le tossine dal corpo, facilita il transito intestinale, combatte la stanchezza e migliora l’umore.

L’avocado, invece, ricco di vitamine K, B9 e A, magnesio, potassio, oltre che antiossidanti e acidi grassi monoinsaturi, è un frutto quasi curativo. Elimina le tossine in eccesso nell’organismo, migliora l’apparato digerente e dona una sensazione di sazietà duratura, soprattutto grazie al suo alto contenuto di fibre alimentari. Essendo ricco di vitamina E, inoltre, combatte i danni dovuti ai radicali liberi e l’invecchiamento della pelle.

Mangiare una banana e un avocado ogni giorno, combinati insieme, ci offre dunque una protezione efficace contro le carenze di magnesio e potassio, e dunque aiuta a prevenire i disturbi cardiovascolari, liberando le arterie intasate che causano infarto, ipertensione e ictus.

Inoltre, i due frutti insieme svolgono un’azione protettiva nei confronti della pelle, regolano il metabolismo dei lipidi, stabilizzano la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, riducono lo stress e l’infiammazione, fanno diminuire il senso di affaticamento e favoriscono un corretto funzionamento dell’apparato digestivo.