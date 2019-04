Ambliopia o ‘occhio pigro’: di cosa si tratta e perché è importante saperla riconoscere nei bambini

L’ambliopia o occhio pigro è una condizione dovuta ad una riduzione più o meno grave della capacità visiva di un occhio, a volte anche di entrambi, senza che ci siano stati danni oculari organici. E’ una patologia che si sviluppa in età pediatrica, e si manifesta quando il bambino, del tutto involontariamente, ‘non utilizza, un occhio. Questo perché quando al cervello giungono due immagini molto diverse tra loro, non riesce a sovrapporle e a fonderle in un’unica immagine e dunque ‘elimina’ quella qualitativamente peggiore.

L’ambliopia, dunque, è sostanzialmente un’alterata trasmissione dell’informazione visiva tra l’occhio e il cervello per cui quest’ultimo privilegia l’occhio da cui arrivano le immagini migliori a discapito dell’altro. Se riconosciuta e trattata precocemente l’ambliopia è generalmente reversibile.

Spesso l’ambliopia è conseguenza di un differente stato rifrattivo tra i due occhi (vizi di refrazione) causato da miopia, ipermetropia o astigmatismo elevato non adeguatamente e tempestivamente corretti.

In tal caso il cervello favorisce lo sviluppo di uno dei due occhi (quello che vede meglio) mentre l’altro smette di lavorare e diventa “pigro”.

Anche nel caso dello strabismo il cervello non riesce a sovrapporre le immagini provenienti dai due occhi.

L’esclusione di un occhio può avvenire anche per patologie congenite o della prima infanzia. La cataratta congenita, se non diagnosticata e operata precocemente, può portare ad esempio ad ambliopia, così come una marcata ptosi palpebrale.

In entrambe queste situazioni l’informazione visiva non può raggiungere la retina e da qui, attraverso il nervo ottico, il cervello dove avviene l’elaborazione definitiva del segnale.

Per l’ambliopia è importante la familiarità: è bene non sottovalutare certi fattori come l’uso di occhiali da parte dei genitori, altri casi di ambliopia, strabismo o deficit visivi in famiglia.