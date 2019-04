Croce Rossa e Cityscoot: al via i corsi gratuiti di rianimazione per chi rispetta l’ambiente su due ruote

Cityscoot, il servizio di scooter sharing a flusso libero ed emissioni zero, amplia la collaborazione con Croce Rossa Italiana-Comitato di Milano e offre ora corsi di rianimazione gratuiti ai top client, ossia gli utenti che hanno effettuato 20 o più corse con Cityscoot.

La partnership ha preso il via nel mese di marzo con le lezioni di primo soccorso per fornire nozioni di base per la gestione delle emergenze stradali.

I primi incontri dedicati alle tecniche di rianimazione si terranno l’8 e il 22 giugno. I corsi, della durata di due ore circa, vedranno il personale qualificato della Croce Rossa di Milano fornire ai partecipanti tutte le nozioni necessarie per intervenire in caso di arresto cardiaco.

“Durante i primi incontri con la Croce Rossa abbiamo riscontrato una particolare sensibilità sul tema del primo soccorso e un grosso interesse da parte dei cittadini. Per questo abbiamo deciso di aggiungere ai corsi dedicati alla gestione delle emergenze stradali anche lezioni sulle tecniche di rianimazione” afferma Gianni Galluccio, General Manager di Cityscoot Italia. “In caso di arresto cardiaco è fondamentale saper agire velocemente. Per questo siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri utenti gli strumenti necessari per poter intervenire in maniera tempestiva e adeguata.”

Gli utenti che hanno diritto a partecipare al corso riceveranno una email per iscriversi. Le lezioni si terranno presso la sede della Croce Rossa Italiana di Milano, in via Riva Villasanta.