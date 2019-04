Dazi, Coldiretti: addio a un milione di pecore in 10 anni

Dopo aver detto addio a un milione di pecore negli ultimi dieci anni le greggi italiane devono affrontare ora la minaccia dei dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha inserito nella black list dei prodotti da colpire anche il pecorino italiano: lo rende noto Coldiretti che divulga il report “L’Italia dei pastori” in occasione della prima maxi protesta di pecore a Padova. “Un appuntamento – spiega Coldiretti – per affermare il valore sociale, economico, storico e ambientale della pastorizia in un momento di grande difficoltà che mette a rischio il lavoro di 60mila allevamenti e la sopravvivenza di 6,2 milioni di pecore rimaste“.

Dal latte di pecora si ottengono in Italia circa 60 milioni di chili di formaggi pecorini dei quali oltre la metà a denominazione di origine (Dop).