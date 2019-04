Dazi: protesta contro Trump, maxi gregge di pecore invade Padova

Per la prima volta da oltre un secolo e mezzo un maxi gregge di mille pecore, guidato dai pastori della Coldiretti, ha invaso il cuore di Padova, “all’indomani – spiega Coldiretti in una nota – della minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mettere i dazi su un prodotto simbolo dell’agroalimentare Made in Italy come il pecorino, con il rischio di mettere in ginocchio i formaggi e le greggi italiane“. “La storica manifestazione che invade la città con pecore, cani, muli e cavalli avvia – prosegue la Coldiretti – la tradizionale transumanza verso i pascoli di montagna che l’Italia ha candidato a patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Una giornata all’insegna della vita dei pastori con dimostrazioni di tosatura, esercitazione con i cani pastori e assaggi di pecorino ma anche selfie con gli agnelli e laboratori didattici per i piu’ piccoli per far conoscere la vita dei pastori, un mestiere a rischio di estinzione“. Un mestiere contro cui “non ci sono solo i dazi di Trump e le guerre commerciali globali ma – conclude la Coldiretti – anche gli attacchi degli animali selvatici, la concorrenza sleale dei prodotti stranieri spacciati per nazionali e il massiccio consumo di suolo che in Italia ha ridotto drasticamente gli spazi verdi e i tradizionali percorsi lungo i fiumi fino ai pascoli di altura storicamente usati per la transumanza delle greggi.”