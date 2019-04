Design Week: l’interior design di 3M in mostra alla Stecca degli Artigiani

Alla Design Week 2019, 3M avrà una presenza diffusa per tutta la settimana del Fuorisalone: saranno numerose le novità e le soluzioni per architettura e design, con un focus particolare sulle decorazioni d’interni. Durante la settimana dal 9 al 14 aprile, la Stecca degli Artigiani, tra il bosco verticale e la nuova biblioteca degli alberi, presso l’Isola Design District, si trasformerà in un vero e proprio hub dove poter incontrare, attraverso i prodotti 3M, tecnologia e scienza applicate alla vita di tutti i giorni: protagonisti saranno i prodotti dedicati all’interior design.

La grande novità del Fuorisalone 2019 saranno le 3MDI-NOC™Glass, variante del 3M DI-NOC™ tradizionale, pellicole che, attraverso un’applicazione frontale ed essendo filtrate dal vetro, godono di una nuova lucentezza inedita per i laminati esistenti. Con oltre 1000 modelli disponibili, la perfetta adesione al vetro delle pellicole, dà infatti vita ad un nuovo materiale. Alla Design week 2019 saranno presentate 20 varianti tra cui quelle in legno, metallo, tessuto, pietre, bianco assoluto e nero assoluto. Una soluzione che coniuga eleganza e praticità, rivelandosi perfetto sia dove sono necessarie qualità scenografiche, come ad esempio le hall dei palazzi, sia dove pulizia e manutenzione sono fondamentali, come gli spazi di servizio.

L’altra grande novità saranno le collezioni Fasara™ 2019/2020: un ritorno al colore che, insieme alla goffratura e alla glitteratura, proporrà rispetto alle soluzioni precedentiun nuovo senso estetico alle finiture per vetri. Saranno più di 100 i modelli presentati: agli effetti sabbianti e acidati, delle primissime collezioni, si sono aggiunti i modelli geometrici (rigati e a pois), quelli sfumati, che variano dal trasparente allo specchiato; saranno presenti inoltre le trame naturali come la carta di riso o il lino, che grazie ad un gioco di proporzioni, risultano trasparenti da vicino e opache da lontano offrendo diversi livelli di privacy.

Presenti alla Stecca degli Artigiani anche i 3M Architectural Markets, soluzioni che proteggono, decorano e rinnovano numerose superfici, ad esempio il vetro e le murature, i 3M Architectural Finishes™, prodotti dedicati alle superfici opache, e 3M Windows Films™, che raccoglie tutte le soluzioni dedicate al vetro.

Proprio alla Stecca degli Artigiani sarà prevista inoltre una suggestiva installazione, progettata a 4 mani dall’architetto e 3M global Consultant Paola Silva Coronel, e dal Product Development Specialist 3M Byron Trotter: la vetrata posteriore della Stecca infatti diventerà un vero e proprio foglio da disegno, dove protagoniste diventeranno tutte le finiture 3M. L’esposizione sarà aperta dal 9 al 14 aprile, dalle 10:00 alle 24:00.

Le pellicole 3M saranno applicate sugli arredi realizzati da Fiam Italia, azienda nata nel 1973 dalla passione di un uomo per il vetro e sinonimo di cultura del vetro, in Italia e nel mondo. Fiam collabora ad oggi con designer di fama internazionale, sviluppa e produce arredi in vetro curvato realizzati con processi al contempo artigianali e industriali, fondendo tradizione, innovazione e design.