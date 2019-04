Devastante ondata di maltempo in Iran: altre 6 città evacuate

Piogge torrenziali stanno flagellando dallo scorso 19 marzo l’Iran, provocando alluvioni in circa 1.900 tra città e villaggi, soprattutto nella parte settentrionale del Golestan, in quella occidentale del Lorestan e nel sudovest del Khuzestan. Al momento si contano oltre 70 morti.

Il governo iraniano ha annunciato l’evacuazione di altre 6 città nella provincia sudoccidentale di Khuzestan: Sousangerd, Bostan, Hamidiyeh, kut Seyed Naim, Rafi e Abuhomeizeh.

Secondo il ministro degli Interni Abdolreza Rahmani Fazli circa 400mila persone in Khuzestan sono a rischio.