Disastro aereo Ethiopian Airlines: la Polizia di Stato impegnata nell’identificazione delle vittime

Arriva oggi in Etiopia una squadra DVI (Disaster Victim Identification) della Polizia di Stato, partita ieri sera da Fiumicino per collaborare nella identificazione delle otto vittime italiane del disastro aereo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines, caduto il 10 marzo scorso e in cui sono morte 157 persone.

Il team DVI è un’eccellenza della polizia Scientifica italiana, costituito da medici legali, biologi, chimici, fisici, ingegneri, psicologi, dattiloscopisti, informatici, videofotosegnalatori che vengono impegnati in ogni parte del mondo nei mass disaster che coinvolgono vittime italiane.

In Etiopia la squadra italiana, integrata da medici della direzione centrale di Sanità, affiancherà un team internazionale di specialisti DVI, grazie al lavoro dello Scip (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, cabina di regia del law enforcement italiano per tutte le iniziative a livello internazionale.

La missione italiana ha l’obiettivo di sostenere le famiglie italiane delle vittime -costantemente assistite, sin dal primo momento della tragedia, dall’unità di Crisi della Farnesina- fornendo sul terreno un contributo di elevata specializzazione.