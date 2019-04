Disastro di Fukushima: il premier Abe visita la centrale, “Paese sicuro per le Olimpiadi’

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha visitato oggi la centrale nucleare di Fukushima, per confermare che il Paese è sicuro, in vista delle Olimpiadi dell’anno prossimo a Tokyo.

Il premier, che aveva già visitato l’impianto 5 anni fa, non ha indossato la tuta protettiva, per dimostrare che l’area è considerata sicura. Il primo ministro giapponese ha visitato anche Okuma, una delle due città vicine all’impianto nucleare dove è stato parzialmente revocato l’ordine di evacuazione.