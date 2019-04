Donazione organi: l’86% dei giovani tra 18 e 29 anni è favorevole

Sono i giovani, in particolare tra i 18 ed i 29 anni, i più favorevoli alla donazione degli organi: su 5 milioni di espressioni di volontà registrate nel Sistema Informativo Trapianti, infatti, l’86,4% dei ‘si” alla donazione riguarda proprio questa fascia di eta’ (ha risposto ‘no’ il 13,6%).

E’ quanto emerge da una elaborazione del Centro nazionale trapianti (Cnt) per ANSA – sulla base delle dichiarazioni di volonta’ dei cittadini espresse ai comuni al momento del rilascio delle carte d’identita’, alle Asl e all’Associazione italiana donatori organi (Aido) al 31 marzo 2019 – alla vigilia della Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti che si celebra domenica 14 aprile.

Tra le fasce di eta’ successive, ha detto ‘si” alla donazione di organi l’85,5% dei dichiaranti tra 30 e 44 anni, l’80% tra 45 e 59 anni ed il 63,2% degli over 60. Complessivamente, sul totale dei 5 mln di dichiaranti registrato, l’80% ha manifestato volonta’ favorevole e il 20% contraria. Saranno centinaia gli eventi e stand informativi previsti per domani in Italia, promossi da associazioni di volontariato e Rete nazionale trapianti.