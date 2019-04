Donazione degli organi, Papa Francesco: “Importante mantenerla un atto gratuito non retribuito”

“E’ importante mantenere la donazione degli organi come atto gratuito non retribuito. Infatti, ogni forma di mercificazione del corpo o di una sua parte e’ contraria alla dignita’ umana. Nel donare il sangue o un organo del corpo, e’ necessario rispettare la prospettiva etica e religiosa“: lo ha dichiarato Papa Francesco ricevendo in udienza i volontari dell’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (Aido).

Il Pontefice cita l’enciclica Evangelium vitae di Giovanni Paolo II, nella quale Papa Wojtyla “ci ha ricordato che, tra i gesti che concorrono ad alimentare un’autentica cultura della vita ‘merita un particolare apprezzamento la donazione di organi compiuta in forme eticamente accettabili, per offrire una possibilita’ di salute e perfino di vita a malati talvolta privi di speranza’“.