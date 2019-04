Donna di 84 anni affetta da Alzheimer scende a mani nude per 10 piani per scappare dal suo appartamento

Una nonna in Cina, affetta da Alzheimer, è stata soccorsa dopo essere scesa a mani nude per 10 piani lungo l’esterno di un edificio. La donna, 84 anni, era scappata dalla sua casa al 14° piano, nella città di Chengdu, capitale della provincia di Sichuan, attraverso la finestra dopo che i parenti le avevano impedito di uscire di casa. La nonnina è stata avvistata appigliata all’edificio con una borsa in tessuto rossa al braccio. È scesa lentamente lungo la struttura residenziale con l’aiuto delle barre metalliche del condotto di ventilazione.

I vigili del fuoco sono stati allertati per l’incidente da testimoni che raccontavano di una donna appesa alla facciata di un edificio. Mentre i soccorritori stavano per posizionare un materasso gonfiabile, la donna è stata poi tratta in salvo da un familiare al 4° piano che ha aperto la finestra per trascinarla in un appartamento. Dopo essere stata salvata, è stata portata al piano terra, senza aver riportato ferite dopo la sua incredibile avventura.

Si ritiene che la famiglia impedisse alla donna di uscire per la sua sicurezza a causa delle sue condizioni di salute. L’Alzheimer è una malattia degenerativa progressiva del cervello che può provocare la perdita della memoria, dell’orientamento e della capacità di pensare e ragionare.