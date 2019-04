Donna partorisce in coma a Pisa, il neonato sta bene

Una donna di 49 anni, in coma da sabato scorso per un’emorragia cerebrale ha partorito un bambino. E’ accaduto all’ospedale Cisanello di Pisa.

La notizia viene data oggi dalla stampa locale. La donna, un medico che si trovava a Pisa per partecipare a un congresso, era stata portata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale pisano perché accusava dei forti mal di testa. I medici hanno capito subito che era in corso un’emorragia cerebrale e che l’emergenza era doppia perché la 49enne era a poche settimane dal termine della gravidanza. Così sono intervenuti sia i medici della Neurochirurgia che quelli di Ginecologia e Ostetricia.

Il parto cesareo, da quanto si apprende, è riuscito e il piccolo sta bene, mentre la madre è ricoverata in prognosi riservata nella Terapia intensiva della Neuro-rianimazione dove i medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita.