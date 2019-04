Dormire 5 ore, russare o bere alcol prima di andare a letto: i falsi miti che danneggiano sonno e salute

La gente spesso crede che 5 ore di sonno siano sufficienti per stare bene, che russare non sia dannoso e che bere bevande alcoliche aiuti ad addormentarsi. Questi sono tra i miti più diffusi sul sonno che non solo danno origine a cattive abitudini, ma che creano anche un’importante minaccia per la salute, secondo un nuovo studio pubblicato su Sleep Health. I ricercatori della NYU School Of Medicine hanno revisionato oltre 8.000 siti web per identificare le principali 20 credenze sul sonno. Con un team di esperti, le hanno poi classificate a seconda se si trattasse solo di miti o se ci fosse una base scientifica e sui danni che i miti sono in grado di causare.

L’idea che vada bene dormire solo per 5 ore è tra i miti più diffusi. I ricercatori spiegano che questa credenza crea i rischi più seri per la salute a causa di mancanza di sonno a lungo termine. Per evitare gli effetti di questa inesattezza e di altre identificate nello studio (come fare un pisolino quando si ha frequentemente difficoltà a dormire di notte), i ricercatori suggeriscono di creare un “programma” regolare di riposo e di dormire per più tempo, almeno 7 ore.

Un altro mito comune riguarda il russare. Anche se in alcuni casi può essere innocuo, il russare può essere anche un segno di apnea notturna, un disturbo del sonno potenzialmente letale in cui la respirazione subisce delle pause nel corso della notte. Gli autori dello studio incoraggiano i pazienti a non sottovalutare questa abitudine e a consultare un dottore, poiché questo problema può portare all’arresto cardiaco o ad altre malattie.

Inoltre, gli autori hanno trovato supporto scientifico per sostenere che, nonostante si creda il contrario, bere bevande alcoliche prima di andare a dormire non fa bene al sonno. Secondo gli esperti, l’alcol riduce l’abilità del corpo di raggiungere la fase REM, di cui abbiamo bisogno per il corretto funzionamento del corpo.

I ricercatori sono consapevoli che alcuni miti provocano ancora disaccordo tra gli esperti. Per esempio, sebbene dormire fino a tardi nel weekend alteri il naturale ritmo circadiano, per le persone che praticano determinate professioni, come coloro che lavorano su turni, potrebbe essere meglio dormire di più che avere meno ore di sonno in generale.

“Il sonno è importante per la salute e c’è bisogno di maggiori sforzi per informare il pubblico riguardo questa importante questione della salute pubblica. Per esempio, discutendo delle abitudini legate al sonno con i pazienti, i dottori possono aiutare ad impedire che i miti legati al sonno aumentino il rischio di malattie cardiache, obesità e diabete”, ha dichiarato Girardin Jean Louis, professore dei dipartimenti di sanità pubblica e psichiatria della NYU Langone.