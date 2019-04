Due enormi tornado nella stessa scena! Le spettacolari immagini dall’Iraq [VIDEO]

Pazzesco in Iraq! Dopo una tempesta si sono formati due enormi tornado molto vicini l’uno dall’altro. Un tornado è apparso ad ovest della città di Mosul e l’altro nell’area della piccola città di Sinjar, nella parte occidentale del Paese, vicino al confine con la Siria. I due vortici sono molto grandi e a dir poco inquietanti e minacciosi, stagliandosi con il loro colore scuro sul paesaggio, scendendo dai nuvoloni neri in alto. L’evento è spettacolare ma spaventoso allo stesso tempo, poiché quando l’osservatore volta l’obiettivo da una parte all’altra, come potrete vedere nel video in fondo all’articolo, i due tornado appaiono quasi nella stessa scena. A rendere ancora più spettacolare il tutto, il rumore incessante dei venti che soffiavano sull’area. Proprio come per l’enorme tromba marina apparsa recentemente in Malesia, la scena sembra proprio tratta da un film di fantascienza sulle catastrofi naturali. Invece è tutto vero ed è la natura a dirigere i “giochi”.