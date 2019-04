Economia circolare: l’ENEA a ECO Med green expo

Dall’11 al 13 aprile presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania, l’ENEA sarà quest’anno protagonista all’evento fieristico ECO Med green expo, dedicato ai maggiori temi dell’economia circolare in prospettiva internazionale e mediterranea. La manifestazione, prima nel suo genere organizzata in Sicilia, si svolgerà contemporaneamente a “Progetto Comfort”, altro importante appuntamento fieristico giunto alla sua XI edizione, che ha visto la partecipazione di ENEA nelle precedenti edizioni.

ECO·Med 2019 si affianca dunque al progetto originario “Progetto Comfort” con l’ambizione di indirizzare la manifestazione ad una internazionalità rivolta, per vocazione geografica e culturale della Sicilia, al bacino del mediterraneo e concorrere a cambiare il paradigma nell’attuale gestione dell’ambiente, in particolar modo in quei territori che presentano ancora gravi deficit infrastrutturali e gestionali. La manifestazione si rivolge alle istituzioni e alle imprese che si occupano del ciclo dei rifiuti, del ciclo delle acque, delle bonifiche, dell’energia rinnovabile, della mobilità, della sostenibilità in generale.

Quest’anno, grazie alla sede ENEA di Palermo e alla confermata presenza del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali a Catania attraverso la Struttura di Ricerca Congiunta (SRC) istituita con l’Ateneo catanese, l’ENEA è presente con il Direttore Roberto Morabito nell’International Advisory Board e nel Comitato Tecnico Scientifico e ha contribuito all’organizzazione di diversi convegni e seminari, con crediti formativi per i partecipanti, sui temi della transizione energetica, della diagnosi degli edifici e del management energetico, del nuovo Piano Regionale per l’Energia e del Patto dei Sindaci. In particolare ENEA e GSE hanno curato:

Ulteriori interventi di ricercatori dell’ENEA sono previsti nei seguenti convegni: