Ecosistemi fragili, “Wild Caraibi”: i segreti delle isole Dominica e Guadalupa

Un viaggio sopra e sotto la superficie del mare alla scoperta dei segreti di un ecosistema fragile, dove i coralli e molte specie animali, autoctone e no, vivono e sopravvivono accanto all’uomo. È la serie in tre episodi, per conoscere geologia, fauna e flora delle isole dei Caraibi, “Wild Caraibi”, in onda in prima visione da domenica 14 aprile alle 21.15 su Rai5. Al centro del primo episodio, i fragili ecosistemi delle isole Dominica e Guadalupa, la cui origine vulcanica gioca un ruolo centrale nei percorsi evolutivi della natura. Le diverse specie interagiscono in habitat particolari, sia sulla terraferma che nella barriera corallina o negli abissi.