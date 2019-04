Efficienza energetica: il 16 aprile l’inaugurazione dell’innovativo impianto presso le storiche Acciaierie Speciali di Terni

Il 16 aprile a Terni, presso le storiche Acciaierie Speciali verrà inaugurato un impianto di efficientamento energetico che la società Avvenia, gruppo Terna, ha realizzato presso il sito ternano.

Si tratta di un innovativo e tecnologico intervento di efficienza energetica, unico in Italia, progettato e realizzato da Avvenia (società del Gruppo Terna leader nel settore dell’efficienza energetica), che permette di ottimizzare, incrementandole, le performance qualitative e ambientali nella produzione della storica acciaieria di Terni. Oggi lo stabilimento AST è in grado di produrre fino al 70% del vapore senza utilizzare il combustibile fossile: un minor consumo di metano che riduce notevolmente le emissioni di CO2 in atmosfera. Due eccellenze italiane per un importante investimento con significativi benefici per il territorio.

