Egitto: “cerchi nel grano” catturati dei satelliti, ecco le immagini

In questi giorni ESA si è concentrata sulle proprie Attività di Base che, per l’Osservazione della Terra, includono la conservazione di dati importanti. Serie di set di dati sul lungo periodo sono necessarie per determinare cambiamenti nel clima del nostro pianeta, quindi è di fondamentale importanza che i dati satellitari ed altri dati di Scienza della Terra siano preservati per le future generazioni e siano ancora accessibili ed utilizzabili dopo molti anni.

Questo esempio include una serie di immagini satellitari che vanno indietro fino al 1998.

L’Egitto è costituito per oltre il 95% da deserto, lasciando in proporzione solo una parte molto piccola del suo territorio adatta per l’agricoltura. Con l’aumento della domanda di risorse alimentari, la necessità di sviluppo agricolo in aree desertiche si è intensificata. Il set di immagini a corredo dell’articolo mostra un importante progetto di bonifica nell’area di East Oweinat, nel deserto occidentale egiziano.

Costituito da una serie, sul lungo termine, di oltre 150 immagini acquisite dai satelliti delle missioni Landsat (USA) e Copernicus Sentinel-2, questo confronto evidenzia come il progetto agricolo si sia sviluppato tra gennaio 1998 e marzo 2019.

Le forme circolari visibili in queste immagini, ciascuna delle quali misura approssimativamente 800 metri di diametro, indicano il metodo di irrigazione qui utilizzato, con l’acqua fornita da una serie di spruzzatori che ruotano attorno ad un perno centrale. Acqua di natura fossile, immagazzinata nel sottosuolo per migliaia di anni, proviene dalla falda acquifera di arenaria della Nubia, la più vasta falda acquifera fossile conosciuta.