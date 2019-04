Elezioni in Indonesia: 272 scrutatori sono morti per la fatica, contando i voti

In Indonesia 272 scrutatori sono morti per la fatica (malattie connesse all’affaticamento), contando i voti delle elezioni dello scorso 17 aprile: lo riporta la BBC citando il portavoce della Commissione per le elezioni generali, Arief Priyo Susanto.

Per la prima volta il Paese aveva raggruppato le elezioni presidenziali con le legislative e le regionali: in oltre 800mila seggi allestiti si è recato l’80% dei 193 milioni di elettori. L’elevata affluenza apparentemente avrebbe avuto effetti sugli scrutatori che non vengono sottoposti a visite mediche prima dello “sforzo”, che consisteva anche in lavoro notturno.

La commissione elettorale dell’Indonesia prevede di risarcire le famiglie dei deceduti con 36 milioni di rupie (2.200 euro).

I vincitori delle elezioni presidenziali e parlamentari verranno annunciati il prossimo 22 maggio.