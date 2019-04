Emergenza morbillo: altri 8 casi nella contea Westchester, a New York

Altri otto bambini sono stati contagiati dal morbillo a Westchester, New York. Lo hanno annunciato i funzionari della contea, spiegando che alcuni di loro potrebbero aver contratto la malattia durante una visita a Brooklyn.

L’epidemia si è infatti diffusa dopo il picco dei casi nella contea di Rockland e a Williamsburg, Brooklyn, in particolare all’interno della comunità ebraica ortodossa. Sei dei bambini che si sono ammalati sono fratelli, con un’età compresa tra i 6 e i 14 anni, e due dei minori contagiati sono stati ricoverati in ospedale. Nessuno di loro, secondo i media, frequenta le scuole pubbliche.

La commissaria per la salute di Westchester Sherlita Amler ha invitato i genitori di bambini non vaccinati a farsi vaccinare, ma non e’ ancora chiaro se la contea seguira’ le orme della citta’ di New York, dichiarando l’emergenza sanitaria. Secondo le autorita’ di Nyc ci sono stati 285 casi di morbillo confermati a Brooklyn e nel Queens, 176 nella contea di Rockland, 17 nella contea di Orange, 8 in quella di Westchester, 2 in quella di Sullivan.