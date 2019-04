Eolie: dalle rinnovabili alla lotta all’inquinamento marino

Le Eolie sempre più protagoniste di percorsi verso la sostenibilità. Ribattezzate “isole rinnovabili”, dopo che Salina è stata inserita nel progetto europeo “Clean Energy for EU Islands”, le isole dell’arcipelago proseguono nell’impegno per tutelare l’ambiente e combattere l’inquinamento da plastiche in mare.

Ad attivarsi per prima è stata l’isola di Lipari che l’anno scorso ha aderito alla campagna di Marevivo “#EmergenSea: Ognuno di noi può fare qualcosa per difendere il mare” con l’installazione della macchina compattatrice che sino ad oggi ha “mangiato” oltre 70.000 bottiglie ed emesso buoni sconto. Dopo Lipari, anche Panarea, Vulcano e Malfa hanno installato l’eco compattatore che separa e compatta le bottiglie.

La campagna è stata resa possibile grazie al rinnovato sostegno delle Fondazioni AEOLIAN ISLANDS PRESERVATION FUND, BLUE MARINE FOUNDATION e della CARONTE & TOURISTe alla collaborazione dei Comuni di Lipari, Malfa, dell’Istituto comprensivo Lipari1e degli esercizi commerciali che hanno dato la disponibilità ad ospitare i compattatori.

A Panarea, dal 23 aprile, cittadini e turisti potranno portare le loro bottiglie di plastica al Supermarket da Pina, mentre a Vulcano sarà il Supermercato Sapori&Dintorni Conad ad ospitare, a partire dal 24 aprile, l’eco-compattatoreche qui sarà dotato anche di un monitor per proiettare immagini e video finalizzati a sensibilizzare e informare sull’importanza di tutelare l’ambiente e il mare.

A Salina la macchina sarà invece posizionata al plesso dell’Istituto Comprensivo Lipari1che dal 10 maggioresterà aperto durante la stagione estiva a disposizione di chiunque vorrà aiutare l’ambiente portando le bottiglie di plastica.

«Questa campagna assume per noi un significato speciale non solo perché coniuga un’attività di sensibilizzazione con un’azione di contrasto concreto all’inquinamento– dichiara Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo –ma anche perché parte in un momento che vede queste isole meravigliose attraversate da un grande fermento e da una straordinaria voglia di cambiamento del quale non possiamo che essere felici di far parte».

Per l’armatore Lorenzo Matacena:«Con il sostegno a #EmergenSea continua l’impegno green del Gruppo Caronte & Tourist, già sostanziato nell’ingresso in servizio della Elio sullo Stretto di Messina e nella campagna “plastic free” a bordo della nostra flotta che entro i prossimi cinque anni si avvarrà di almeno altre tre navi alimentate a LNG».

Il Chairman dell’Aeolian Islands Preservation Fund Luca Del Bono, ha dichiarato: «Siamo felici di aver supportato l’istallazione del compattatore a Lipari e del riscontro positivo. Per questo continuiamo a supportare l’iniziativa garantendo la diffusione nelle altre isole. Un ringraziamento va ad Alice Ranucci e ad Alba Faggionato che hanno organizzato un fundraising a Panarea, permettendoci di supportare parte del progetto. Ringrazio inoltre la Caronte & Tourist per aver creduto nell’iniziativa».

«A seguito della più che positiva esperienza con il compattatore a Lipari, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, non posso che confermare con rinnovato entusiasmo e anche un pizzico d’orgoglio, l’adesione e il sostegno al progetto #EmergerSEA, con l’augurio che anche a Panarea e Vulcano si ottengano i medesimi risultati, non solo in termini “numerici” quanto di nuova sensibilità e consapevolezza ambientale che passa da piccoli, semplici e quotidiani gesti –Così dichiara Marco Giorgianni, Sindaco di Lipari–Desidero ringraziare l’Associazione Marevivo per questa e per tutte le numerose iniziative di educazione ambientale che svolge sul nostro territorio».

«L’Amministrazione Comunale di Malfa, sensibile alle problematiche ambientali, – dichiaraClara Rametta, Sindaco di Malfa– dopo aver emanato, lo scorso anno, l’ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo e la vendita della plastica monouso, aderisce al progetto di Marevivo #EmergenzaSea posizionando il compattatore per il riciclo delle bottiglie di plastica, presso il plesso scolastico di Malfa, dell’I.C. Lipari 1».

«Le scuole delle Isole Eolie aderiscono con entusiasmo all’iniziativa di Marevivo di posizionare anche negli edifici scolastici i compattatori per la raccolta e il riciclo della plastica– dichiara Mirella Fanti, Dirigente Scolastico dell’IC Lipari1 – Salina Isola verde ad energia pulita accoglie festosa questo progetto che la conferma Isola pilota nello sviluppo sostenibile».

«Siamo contenti di aderire a questa campagna in difesa dell’ambiente», ha affermato Savino Doronzo del Supermarket Da Pina“è senz’altro un modo per contribuire ad incentivare le buone pratiche di riciclo tra i nostri clienti e anche per trasmettere il messaggio che basta poco per rispettare il Pianeta».

Antonio Tripi del Supermarket Sapori&Dintorni Conad dichiara che«Con questa iniziativa la nostra azienda vuole essere sempre più parte attiva di un percorso verso la sostenibilità, soprattutto in un momento così particolare per il Pianeta. Ospitiamo con piacere questo compattatore con l’idea che ciascuno, facendo la propria parte, possa contribuire al cambiamento».