Escursionista disperso in Friuli: ricerche ancora senza esito

Non e’ stato ancora trovato l’escursionista di 48 anni, partito nel giorno di Pasquetta da Andreis per raggiungere Forcella Navalesc, senza fare rientro. Una quarantina i soccorritori impegnati oggi nelle ricerche, di cui trenta del Soccorso alpino e speleologico accanto a Vigili del fuoco, Guardia di finanza con unita’ cinofila e Corpo forestale regionale.

I versanti insidiosi dell’area del Monte Castello – spiega il Cnsas – non permettono di effettuare battute di ricerca “a pettine”, ma consentono di perlustrare solamente le aree a margine dei pochi sentieri esistenti, sfruttando i camminamenti degli stessi. Oggi le ricerche sono state ostacolate dal maltempo. Sono stati sondati anche alcuni torrenti e le squadre si sono spinte fino al sentiero della Val Andreana, dalla parte del Lago di Selva, che ieri era stato percorso soltanto in discesa, per avere una prospettiva diversa. La scarsa visibilita’ non ha permesso di effettuare perlustrazioni dall’alto con l’elicottero. Le ricerche sono state interrotte alle 19.30 e riprenderanno domani intorno alle 7.