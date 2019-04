Esplorazione spaziale: la Cina si prepara a visitare un asteroide e una cometa

La Cina punta ad ampliare i suoi piani di esplorazione spaziale: dopo l’allunaggio sul lato nascosto del nostro satellite, si prepara a visitare un asteroide e una cometa, nell’ambito di una missione robotica prevista per il 2022.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, il programma prevede una missione di circa 10 anni basata su una sonda che visiterà e raccoglierà campioni dell’asteroide 2016 HO3. In seguito la sonda tornerà in prossimità del nostro pianeta e libererà una capsula destinata a riportare i campioni a Terra.

La sonda proseguirà poi il suo viaggio e giungerà nella fascia principale di asteroidi, avvicinandosi alla cometa 133P: lo scopo è raccogliere informazioni per comprendere meglio composizione, struttura, orbita, rotazione, forma e dimensione del corpo celeste. 133P/Elst-Pizarro è un corpo celeste “ibrido”, che sembra un asteroide, ma che in passato ha anche mostrato attività simile a quella delle comete (ha generato emissioni di gas, come fanno le comete quando si avvicinano al Sole): potrebbe trattarsi di un “asteroide attivo”.