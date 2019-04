Esplosione in un appartamento a Trieste: un ferito

Una persona è rimasta ferita nell’esplosione dell’appartamento dove si trovava, in via San Marco, nel quartiere San Giacomo, a Trieste, verificatasi per cause che non sono state ancora accertate.

E’ accaduto questa notte, alle ore 22.45 Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste con un paio di squadre. In breve tempo i vigili hanno spento le fiamme e soccorso la persona presente nell’appartamento, appunto, che è stata trasportata all’ospedale dal personale sanitario del 118. Non sono state coinvolte altre persone ne’ altri alloggi.