Esplosione in miniera in Perù: almeno 8 persone morte soffocate

Alcune persone sarebbero morte soffocate in una miniera d’oro illegale nel nord del Perù, nella località di Huamachuco: lo hanno reso noto i media locali.

L’incidente si sarebbe verificato lo scorso 30 marzo.

Le 8 vittime avrebbero perso la vita per asfissia, dovuta a gas dispersi a seguito di un’esplosione in una miniera vicina.