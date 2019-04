Esplosioni in Sri Lanka: il bilancio degli attentati sale a 310 morti, oggi lutto nazionale

E’ salito a 310 il numero dei morti per gli attentati di Pasqua in Sri Lanka: lo hanno riferito fonti di polizia, precisando che oltre 500 persone si trovano ancora ricoverate in ospedale.

Oggi è giornata di lutto nazionale in tutto il Paese in memoria delle vittime: sono stati osservati tre minuti di silenzio, mentre hanno cominciato a svolgersi i primi funerali.

La Cina ha avvisato oggi i cittadini sui rischi legati ai viaggi nello Sri Lanka: un avviso diffuso dall’ambasciata cinese nel Paese asiatico invita “a stare lontani nell’immediato dalle aree affollate e a seguire le regole sulla sicurezza“. Mentre coloro che “insistono a volersi recare” nello Sri Lanka, vanno incontro a “enormi rischi sulla sicurezza“, rendendo difficile all’ambasciata stessa la possibilità di assicurare “una assistenza effettiva” in caso di necessità.