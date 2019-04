EXPOMOVE 2019: bilancio più che positivo per la prima edizione

Si conclude oggi la quattro giorni che ha fatto di Firenze la capitale della mobilità elettrica e sostenibile. Oltre 70 espositori, 13 convegni e più di 100 tra i più esperti e autorevoli relatori del settore: una macchina organizzativa importante per accendere i riflettori sul presente e soprattutto sul futuro del settore dell’elettrico applicato al mondo dei motori, delle due e quattro ruote, con conseguenti vantaggi economici, sociali e ambientali per il nostro Sistema Paese.

“Siamo molto soddisfatti della prima edizione di EXPOMOVE – ha dichiarato Antonio Ferro, Presidente di EXPOMOVE – Il mercato della mobilità elettrica non è ancora decollato, ma sta vivendo un’evoluzione interessante. Nel 2018 le auto elettriche sono più che raddoppiate rispetto al 2017 e lo stesso ha riguardato il mercato delle bici elettriche. Firenze ha rappresentato lo scenario adatto per ambientare l’evento che punta a diventare protagonista della emobility revolution, in Italia”.



Importanti relazioni, ricerche e rapporti sono stati presentati da autorevoli esperti del settore automotive durante questa quattro giorni. Ed un grande evento come quello di EXPOMOVE, non poteva non avere un finale altrettanto elevato. Nel corso della mattinata si è tenuto infatti il primo appuntamento 2019 del Forum QualeMobilità, il network di imprese, istituzioni, professionisti ed associazioni promosso da Legambiente. Un’occasione di confronto tra gli stakeholder di respiro strategico sulle azioni promosse dal Governo, guardando al breve e lungo termine.

Dal Forum è emerso che quella della mobilità elettrica è una “rivoluzione” che coinvolge tutta la società, le istituzioni, i servizi e le comunità locali non solo in Italia ma anche all’estero come confermato da Edward Mura, Presidente Commonwealth Club Roma, che riportando i dati delle ricerche e delle statistiche effettuate, ci ha raccontato come a livello internazionale la mobilità sostenibile sia una delle tematiche più sentite da parte dei cittadini.

E, quelli esteri, rappresentano dei modelli ai quali il Paese Italia può e deve guardare per condividere esperienze e conoscenze del trasporto pubblico, anche sul fronte ambientale ed in campo energetico. Un esempio è quella di RATP Dev Italia dove a Parigi, dal 2014 ha sperimentato e testato diverse tipologie di bus, ma anche soluzioni di ricarica, sia in linea che in deposito.

“Entro sei anni a Parigi RATP sostituirà tutti i vecchi bus con mezzi elettrici e a gas metano. – ha dichiarato Andrea Buonomini, Amministratore delegato di RATP Dev Italia – Con un progetto ambizioso, già avviato: entro il 2025 saranno eliminati tutti i bus diesel e sostituiti con un parco interamente ecologico. L’80% della flotta sarà elettrica e il 20% a gas naturale”.

A chiusura della giornata, EXPOMOVE, grazie alla disponibilità di EMOBY, ha consegnato alla squadra antidegrado della Polizia Municipale di Firenze, per una sperimentazione, 4 bici elettriche a pedalata assistita.

“Firenze sta facendo un’azione sulla sostenibilità – ha sottolineato Giovanni Bettarini, Assessore all’Urbanistica, Politiche del territorio, Smart city, Relazioni internazionali, Cooperazione allo sviluppo locale del Comune di Firenze – e sulla mobilità sostenibile, in particolare, molto forte. EXPOMOVE ci sta bene a Firenze perché è la città dove ricerchiamo la sostenibilità soprattutto nella mobilità.”



Numerosi i partner di EXPOMOVE tra cui ACI, Symbola, ANIE, Anci, Legambiente, MOTUS-E, Elettricità Futura, Utilitalia, Asstra, Wind Tre e Toscana Aeroporti. ENEL X è main sponsor e partner tecnologico dell’evento e la RAI PUBBLICA UTILITÀ è media partner.

EXPOMOVE è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dalla Città metropolitana di Firenze, dalla Camera di Commercio di Firenze e da Unioncamere Toscana. Nasce dalla collaborazione tra Extra Srl, società di comunicazione e marketing di Roma, e Sicrea Srl, società di Firenze, leader nell’organizzazione di eventi fieristici, e con la partecipazione dell’ente Firenze Fiera.