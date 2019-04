Fa bene al corpo e anche all’ambiente ecco il Plogging: lo sport che unisce la raccolta dei rifiuti alla corsa

Cosa c’è di meglio che un po’ di sana attività sportiva e fare qualcosa di positivo per l’ambiente?

Sarà la domanda che si sono posti in Svezia quando hanno inventato questa attività sportiva: il plogging, che consiste essenzialmente nella raccogliere dei rifiuti mentre si corre.

In Italia si appresta a partire il plogging più lungo – più di 700 Km – del Paese che si terrà dal 4 al 10 maggio con l’evento Keep Clean and Run+ che seguirà l’intero fiume Po, alternando corsa e bici, raccogliendo i rifiuti abbandonati e sensibilizzando rispetto al problema dell’abbandono dei rifiuti (littering).



Per dare un assaggio di questo eco-trail lungo 730 km, il 2 maggio, alle ore 17,30, l’appuntamento è in centro città, a Milano, al parco ”Indro Montantelli”, di fronte alla sede della Fondazione Cariplo, sostenitrice del Keep Clean and Run+, per una piccola anteprima: il testimonial ed eco-atleta, nonché ideatore dell’iniziativa, Roberto Cavallo, guiderà i partecipanti in un anello intorno al parco di pochi chilometri per correre insieme e raccogliere i rifiuti abbandonati.



Oggi più che mai, spiega Elena Jachia, direttore area ambiente di Fondazione Cariplo, “è necessario sostenere un cambio delle abitudini di consumo legate ai prodotti usa e getta, accompagnando i processi di transizione verso l’economia circolare“.

Per questo, sottolinea Jachia, “oltre a sostenere l’iniziativa Keep Clean And Run+, la Fondazione ha lanciato il nuovo bando ‘Plastic challenge‘, che sosterrà iniziative finalizzate alla riduzione dei rifiuti in plastica monouso, agendo sul cambiamento dei modelli di consumo e delle abitudini di acquisto da parte di cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese, e sulla valorizzazione delle filiere di riuso, recupero e riciclo“.