Facebook, Instagram e WhatsApp down: non funzionano, problemi per milioni di utenti

Molti utenti online stanno lamentando di avere problemi a usare Facebook, Instagram e WhatsApp, sia da browser che dalle app per smartphone: su Twitter sono numerosi i messaggi con gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown.

Disservizi, rallentamenti e accessi negati sono stati registrati un po’ in tutto il mondo, con picchi in Europa e nelle Sud Est asiatico.

Il guasto sembra riguardare soprattutto il Vecchio Continente: in Italia picchi a Roma, Milano e Palermo, poi anche a Londra, Rotterdam, Vienna, e ancora in Spagna, Portogallo, nel sud-est asiatico, in particolare in Malesia, negli USA, in particolare sulla East Coast (New York).

Questi problemi arrivano un mese dopo il più lungo blackout social della storia: ben 14 ore di disconnessione. Il motivo venne attribuito ad un malfunzionamento dei server e venne quindi esclusa la responsabilità di hacker.

Instagram e WhatsApp sono di proprietà di Facebook che sta lavorando all’integrazione delle piattaforme, in modo che gli utenti dell’uno o l’altro servizio possono scambiarsi messaggi tra di loro senza limite.