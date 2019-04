Facebook, Instagram e WhatsApp tornano online: disservizi per gli utenti di tutto il mondo

Molti utenti hanno lamentato dalle 12 ora italiana di oggi di avere problemi a usare Facebook, Instagram e WhatsApp, sia da browser che dalle app per smartphone: su Twitter sono diventati virali in poco tempo gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown.

“Siamo a conoscenza del fatto che alcune persone stanno riscontrando dei problemi ad accedere alla famiglia delle App Facebook. Siamo al lavoro per risolvere l’inconveniente quanto prima“, aveva affermato un portavoce di Facebook in merito al malfunzionamento.

Disservizi, rallentamenti e accessi negati sono stati registrati un po’ in tutto il mondo, con picchi in Europa e nelle Sud Est asiatico.

Il guasto ha riguardato soprattutto il Vecchio Continente: in Italia picchi a Roma, Milano e Palermo, poi anche a Londra, Rotterdam, Vienna, e ancora in Spagna, Portogallo, nel sud-est asiatico, in particolare in Malesia, negli USA, in particolare sulla East Coast (New York).

Questi problemi arrivano un mese dopo il più lungo blackout social della storia: ben 14 ore di disconnessione. Il motivo venne attribuito ad un malfunzionamento dei server e venne quindi esclusa la responsabilità di hacker.

Instagram e WhatsApp sono di proprietà di Facebook che sta lavorando all’integrazione delle piattaforme, in modo che gli utenti dell’uno o l’altro servizio possono scambiarsi messaggi tra di loro senza limite.