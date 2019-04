Federterme: alla scoperta dei benefici delle acque termali

Anche per il 2019 tornano gli eventi di “Terme aperte” dedicati al Centenario della Federterme”, prima e unica associazione di categoria dell’industria termale fondata a Roma nel 1919. Da maggio a novembre si prevedono eventi, visite ed esperienze, di libero accesso, offerti gratuitamente dalle terme associate al sistema Federterme – Confindustria.

“Federterme ripropone l’iniziativa ‘Terme aperte’ – ricorda Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Federterme Confindustria – per corrispondere all’interesse e al gradimento dimostrato da quanti, negli ultimi 10 anni a partire dal 2009, si sono avvicinati alle terme per conoscerle anche tramite gli eventi da queste organizzati, con la presenza e l’assistenza del personale sanitario delle terme. Gli eventi, il primo a Bologna il 4 maggio, si propongono di essere sia una nuova e preziosa occasione di conoscenza e di riflessione sui benefici delle acque termali e delle terme, sul benessere ed il turismo termale, per la salute e per la crescita economico-sociale dei territori, sia occasioni di ascolto delle domande dei partecipanti“.

Il calendario degli eventi di Terme aperte 2019 sarà aggiornato e comunicato settimanalmente sul sito www.federterme.it/terme aperte 2019

Per info: segreteria@federterme.it 068419416. I prossimi eventi a maggio e giugno, alle Terme di Frasassi sabato 18 maggio, e open day al Parco Acqua Santa di Chianciano Terme giovedì 6 giugno alle 11.