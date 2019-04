Festa della Liberazione, 25 Aprile: “Gita fuori porta per un italiano su quattro”

Quasi un italiano su quattro (23%) ha scelto di fare una gita fuori porta, anche con il classico picnic nel verde nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè sul modo più popolare per vivere la ricorrenza della Liberazione, nonostante in molti soprattutto al Nord abbiano dovuto rivedere i programmi per il tempo incerto.

Sono peraltro ben 6,5 milioni gli italiani che – sottolinea la Coldiretti – non si sono accontentati della gita fuori porta ma hanno colto l’occasione della fortunata combinazione di ponti per fare una vera e propria vacanza, con circa una metà che rientrerà la prossima domenica mentre l’altra prolungherà la vacanza fino al primo maggio.

Uno spostamento sul quale – precisa la Coldiretti – pesa l’imprevista stangata del caro benzina con i prezzi alla pompa che sulle autostrade arrivano anche a superare i 2 euro al litro per effetto delle tensioni scatenate sulle quotazioni del petrolio dalla decisione Usa di non rinnovare, alla scadenza di maggio, le esenzioni per l’import di petrolio dall’Iran, che riguardano anche l’Italia.

Nella scelta delle mete gli italiani del 25 aprile – continua la Coldiretti – si dividono tra quanti preferiscono la spiaggia, dove affrontare la prima prova costume della stagione con la riapertura degli stabilimenti balneari, e quelli che prediligono invece il relax nel verde, quest’anno particolarmente di ‘tendenza’, sostenuta da una maggiore sensibilità ambientale che sta portando alla riscoperta della vacanza ‘a chilometro zero’, spesso con luoghi da raggiungere in giornata, con quasi 900 parchi e aree naturali protette che coprono il 10% del territorio nazionale.

La primavera – precisa la Coldiretti – è la stagione privilegiata per stare a contatto con la natura con il risveglio di piante, fiori e il passaggio degli uccelli migratori, ma anche le attività agricole con i lavori di preparazione dei terreni e di semina.

Non solo relax ma anche gastronomia per il giorno della Liberazione. Tra i piatti più amati nei picnic si classificano – sottolinea la Coldiretti – lasagne, salumi, formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate sul posto a base di carne, pesce ed anche verdure. Non mancano però – precisa la Coldiretti – polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ratatouille e macedonia, ma anche colomba farcita da creme realizzate con la ‘cucina del giorno dopo’ favorita dalla tendenza a ridurre gli sprechi.

In circa 300mila – continua la Coldiretti – hanno deciso di pranzare a tavola in un agriturismo per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità e alla protezione garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna. Molte delle oltre 23mila aziende agrituristiche presenti in Italia – sottolinea e la Coldiretti – si sono attrezzate con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali di Campagna Amica.

Nelle aziende agricole sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking ma non mancano – conclude la Coldiretti – attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici ma anche corsi di cucina o di orticoltura, particolarmente apprezzati in primavera con il risveglio della natura.