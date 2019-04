Festa dei Lavoratori: 8,1 milioni italiani in viaggio

In occasione della Festa dei Lavoratori, circa 8,1 milioni di italiani saranno in viaggio: il dato è in crescita del 7,4% rispetto allo scorso anno, secondo quanto rilevato da Federalberghi sulla base di un’indagine realizzata da Acs Marketing Solutions. Circa 6 milioni (il 65,9%) concentreranno la vacanza sul ponte del primo maggio, 1,6 milioni (il 17,6%) hanno già iniziato la vacanza a Pasqua e 500mila (il 5,5%) includeranno nel soggiorno primo maggio e 25 aprile. Il 91,4% sceglierà l’Italia (il 92,3% nel 2018) e l’8,3% sceglierà una località estera (il 6,7% l’anno scorso). Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno le località di mare (41,2%), le città d’arte (25,5%), la montagna (11,5%), le località termali, i laghi e le crociere. Tra quelli che invece andranno all’estero, il 50,5% sceglierà le grandi capitali europee, seguite dalle località marine in generale (19,2%), dalla montagna (14,2%) e dalle grandi capitali extraeuropee (13,7%).