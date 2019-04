Festa del Lavoro e dei Lavoratori, Buon 1° Maggio 2019: FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Il 1° Maggio, Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori), si ricordano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie in molte parti del pianeta.

Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione.

Anche se da molti ormai definito “Festa del non lavoro”, il suo significato non sta solo nello scendere nelle strade, invadere le piazze, agitare le bandiere, ma risiede anche nella lotta, nella mobilitazione, nella speranza.

Ecco di seguito una selezione di frasi e citazioni da inviare su Facebook e WhatsApp per fare gli auguri di Buon 1° Maggio, di “Buona Festa del Lavoro“.