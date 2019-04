Festa del Lavoro e dei Lavoratori, Buon 1° Maggio 2019: i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Il 1° Maggio ricorre la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori): si ricordano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso, cioè l’orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore (in Italia con il RDL n. 692/1923).

Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori: è un giorno di impegno civile per tutti, lavoratori, disoccupati ed emarginati.

Per l’occasione proponiamo di seguito una selezione di video da condividere su Facebook e WhatsApp per fare gli auguri di Buon 1° Maggio, di “Buona Festa del Lavoro“.