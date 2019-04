Fibrosi cistica: domani al Senato il punto su progressi e nuove sfide per l’assistenza e per i pazienti

Fibrosi cistica, il punto sui progressi e sulle nuove sfide per l’assistenza e per i pazienti: se ne parlerà mercoledì 3 aprile, a partire dalle ore 10.30 presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro (ISMA) – Senato della Repubblica, nel corso del convegno “25 anni di tutele e diritti dalla Legge 548/93” promosso dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC), su iniziativa della Senatrice Paola Binetti, con il contributo non condizionato di Roche.

Negli anni ’80 la fibrosi cistica era una malattia che difficilmente consentiva di raggiungere l’età adulta: da allora si sono registrati progressi rilevanti, e oggi in Italia la metà dei pazienti ha più di 18 anni. La Legge 548/93 ha permesso di migliorare la qualità della vita e delle cure delle persone affette da questa malattia genetica per le quali non esiste una cura risolutiva.