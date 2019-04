Fiumicino: si getta in mare per aiutare il suo cane ma viene trascinato dalla corrente uomo messo in salvo

Un episodio che poteva rivelarsi una tragedia sulla costa laziale di Fiumicino, un uomo di 43 anni per salvare il proprio cane si è gettato in mare ma si è visto trascinare dalla corrente. Solo grazie ad una catena umana formata da agenti della Polizia di Stato del reparto volanti, del commissariato Fiumicino, insieme ad alcuni passanti si è riuscito a trarre in salvo l’uomo che si è gettato in mare per soccorrere il suo cane caduto nel canale.



Dopo aver recuperato l’uomo, immediatamente trasportato in ospedale dal personale sanitario, gli agenti hanno provato in tutti modi a mettere in salvo anche il suo fedele amico. Tuttavia l’animale, nonostante gli sforzi degli agenti, a causa della sua stazza e della forte corrente è stato trascinato al largo. Per le ferite procuratisi sugli scogli, gli agenti sono stati refertati in pronto soccorso. Proseguono le ricerche del cane.