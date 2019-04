Formula E, attesi a Roma 35mila spettatori: “è una festa cittadina”

Gli spettatori della Formula E, la gara dei bolidi elettrici che per il secondo anno consecutivo su tiene all’Eur, stanno riempiendo l’area oggi dedicata alla competizione delle monoposto. Tra loro romani e turisti, giovani e famiglie con bambini in fila agli ingressi. In tutto sono previsti 35 mila spettatori di cui 15 mila paganti e 20 mila gratuito. Tra i politici sono attesi la sindaca di Roma Virginia Raggi e il vicepremier Matteo Salvini. Tra i ‘vip’, Francesco Totti, Flavio Briatore, Ewan McGregor.

“E’ una festa cittadina. Il villaggio e’ aperto da ieri ed e’ molto gradito dai cittadini. La gara inizia alle 16 ma gia’ da questa mattina, dalle prime ore dell’apertura, molta gente e’ entrata e si sta godendo il villaggio, dove è possibile giocare, ci sono i simulatori, macchinette elettriche da far provare ai piu’ piccoli vicino al circuito. Ci sono molti bambini, anche grazie alla politica fatta da Formula E, d’intesa con noi, di prezzi molto ridotti per chi porta i bimbi”. Cosi’ l’assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia arrivando per la Formula E.