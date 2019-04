Forti raffiche di scirocco in Sicilia: circolazione in graduale ripresa sulla Messina-Palermo

A seguito degli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), sta tornando gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo, sospesa questa mattina in più punti. Le forti raffiche di scirocco che sta colpendo la parte tirrenica dell’Isola avevano provocato la sospensione della circolazione ferroviaria fra Caronia e S. Stefano di Camastra, per la presenza di un albero sui binari; fra Termini Imerese e Altavilla, a causa di una rete frangivento impigliata sulla linea elettrica di alimentazione dei treni; fra Barcellona e Patti, sia nel tratto di linea “lento” che su quello veloce, per guasti alla linea di contatto e per la presenza di un telone sulla linea elettrica fra le stazioni di Oliveri-Tindari e Novara-Montalbano-Furnari.