Scoperto tesoro di fossili che svela tutti i segreti sul disastroso impatto del meteorite che ha annientato i dinosauri

66 milioni di anni fa, un enorme meteorite si è schiantato sulla Terra al largo delle coste dell’attuale Messico. Tempeste di fuoco hanno incenerito il paesaggio per chilometri e chilometri. Persino le creature a migliaia di chilometri di distanza non hanno avuto scampo, sterminate se non a causa di fuoco e fiamme, da mega-terremoti e onde di inimmaginabile portata. Ora gli scienziati hanno scoperto un notevole tesoro di fossili che sembra risalire proprio al giorno dell’impatto.

Il sito nell’attuale North Dakota, descritto in uno studio che sarà pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), rappresenta l’istantanea incredibilmente rara del momento che ha segnato la scomparsa dei dinosauri. In precedenza, in altri posti sono stati trovati altri fossili che hanno catturato il momento, ma il sito della North Dakota potrebbe rappresentare un intero ecosistema colpito dalla catastrofe. “Essenzialmente, quello che ottenuto è l’equivalente geologico di un film ad alta velocità dei primissimi momenti dopo l’impatto”, ha dichiarato l’autore principale dello studio, Robert DePalma, dottorando dell’University of Kansas e curatore del Palm Beach Museum of Natural History.

Pioggia di vetro

Il sito della North Dakota, rinominato Tanis come l’antica città egiziana, si trova su un terreno privato all’interno di un minuscolo affioramento della Hell Creek Formation, una serie di strati di roccia che “registrano” i centinai di millenni che hanno portato all’estinzione dei dinosauri. Come descritto nello studio, DePalma ha scoperto i segni dell’impatto nei sedimenti del sito, inclusi frammenti di quarzo creati dall’immensa pressione dell’impatto, e numerosi detriti di impatto. Dopo aver colpito, l’asteroide ha provocato una voragine nella crosta terrestre ampia 80km e profonda quasi 30km, espellendo frammenti della Terra ad altissima velocità. Nell’atmosfera, i detriti si sono fusi in minuscoli ammassi di vetro, molti dei quali ampi meno di 1mm. Queste particelle, chiamate tectiti, hanno iniziato a piovere verso il basso circa 15 minuti dopo l’impatto in un “torrente di vetro” che non si è fermato per altri 45 minuti.

In molti siti relativi a questa era, le tectiti hanno formato uno strato distinto, ma non a Tanis. I molti strati di sedimenti del sito sono strapieni di tectiti, che i ricercatori hanno interpretato come un segno di acqua agitata avanti e indietro mentre le tectiti precipitavano al suolo. La resina degli alberi del sito ha catturato alcune tectiti prima di fossilizzare in ambra. Dopo essere stata portata sulla terra, una massa di pesci è rimasta sepolta tutta insieme e i loro corpi perfettamente preservati includono branchie piene di detriti di impatto. “Essenzialmente ha conservato le cose più rare e più scarsamente rappresentate nella formazione rocciosa in un deposito che possiamo studiare per decenni e questo senza nemmeno includere lo scenario dell’impatto”, ha spiegato DePalma.

Sciabordio sismico

Nonostante DePalma e i suoi colleghi interpretino il sito come l’estuario della valle di un fiume, a Tanis ci sono segni di creature che normalmente vivevano in mare. Lo studio documenta alcuni fossili marini frammentari, inclusi i denti di antichi squali, rettili acquatici chiamati mosasauri, e un tipo di mollusco chiamato ammoniti. DePalma e il suo team hanno interpretato il mix di animali terrestri e marini come un segno dell’acqua di un mare interno che si è riversata sulle rive del fiume a Tanis.

I sedimenti del sito suggeriscono anche che sia sopraggiunto un improvviso flusso d’acqua. I ricercatori inizialmente pensavano che la marea fosse lo tsunami creato dall’impatto nel Western Interior Seaway, un corpo d’acqua dell’epoca dei dinosauri che si estendeva dal Golfo del Messico al Nord America nordoccidentale. Ma la tempistica non coincideva: sarebbero servite 8-16 ore perché lo tsunami raggiungesse Tanis, ma il tutto deve essersi verificato entro la prima ora dopo l’impatto. Il team ritiene invece che le inondazioni fossero onde di sessa, ossia impulsi di inondazioni causate da terremoti di magnitudo 10-11 innescati dall’impatto, che avrebbe generato onde simili, agitando i corpi d’acqua di tutto il mondo.

Finora, molti geologi e paleontologi hanno ben accolto le nuove informazioni dello studio sull’impatto dell’asteroide. DePalma dichiara che lo studio dovrebbe essere un’introduzione geologica a Tanis e non la sua piena descrizione e che il team sta lavorando su ulteriori pubblicazioni. Inoltre, i fossili scoperti stanno entrando nelle collezioni dei musei, il che li rende disponibili per studi più ampi. Nel frattempo, il sito continua a svelare i suoi segreti. “Virtualmente ogni giorno che scavano lì, vedono qualcosa che non avevano mai visto prima. Si può andare per giorni o mesi in un sito di scavo di paleontologia e non trovare niente di interessante e DePalma trova qualcosa letteralmente ogni ora. È incredibile”, ha commentato Mark Richards, co-autore dello studio e geofisico all’University of California, Berkeley.